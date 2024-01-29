В Кривом Роге раздался взрыв

Сообщалось об угрозе беспилотников.
Поздно вечером 29 января в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв. В регионе с 21:40 продолжается тревога, связанная с опасностью БпЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.
"Взрыв раздался в Кривом Роге! Находитесь в укрытиях! Опасность не миновала", — сообщил "Днепр Областной".
Мониторинговые чаты пишут о работе ПВО. Пока официальной информации нет.
Напомним, Воздушные силы предупреждали о беспилотниках "Shahed", вошедших в воздушное пространство Украины вечером 29 января. В частности, сообщалось об опасности для Днепропетровской области.