В Кривом Роге раздался взрыв

Поздно вечером 29 января в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв. В регионе с 21:40 продолжается тревога, связанная с опасностью БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"Взрыв раздался в Кривом Роге! Находитесь в укрытиях! Опасность не миновала", — сообщил "Днепр Областной".

Мониторинговые чаты пишут о работе ПВО. Пока официальной информации нет.

Напомним, Воздушные силы предупреждали о беспилотниках "Shahed", вошедших в воздушное пространство Украины вечером 29 января. В частности, сообщалось об опасности для Днепропетровской области.

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