У Кривому Розі пролунав вибух

Пізно ввечері 29 січня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. В регіоні від 21:40 триває тривога, пов'язана із небезпекою БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"Вибух пролунав у Кривому Розі! Перебувайте в укриттях! Небезпека не минула", - повідомив "Дніпро Обласний".

Моніторингові чати пишуть про роботу ППО. Наразі офіційної інформації немає.

Нагадаємо, Повітряні сили попереджали про безпілотники "Shahed", що увійшли до повітряного простору України ввечері 29 січня. Зокрема, повідомлялося про небезпеку для Дніпропетровщини.

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