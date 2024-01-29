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У Херсоні лунають вибухи: окупанти обстрілюють місто

У Херсоні лунають вибухи: окупанти обстрілюють місто

Херсон. / Фото: Associated Press

Місто - під вогнем.

Ввечері понеділка, 29 січня, у Херсоні пролунали вибухи. Окупаційна російська армія обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Херсон під ворожим вогнем! У прибережних зонах лунають вибухи. Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега", - йдеться у повідомленні. 

Мешканців міста просять перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, у Херсоні ранок почався з обстрілів та "прильотів".  Армія РФ вела вогонь з тимчасово окупованого лівого берега.

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