У Херсоні лунають вибухи: окупанти обстрілюють місто

Ввечері понеділка, 29 січня, у Херсоні пролунали вибухи. Окупаційна російська армія обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Херсон під ворожим вогнем! У прибережних зонах лунають вибухи. Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега", - йдеться у повідомленні.

Мешканців міста просять перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, у Херсоні ранок почався з обстрілів та "прильотів". Армія РФ вела вогонь з тимчасово окупованого лівого берега.

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