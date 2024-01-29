Наступ на Харків: експерт оцінив, чи є загроза

Українські Збройні сили ефективно стримують російську окупаційну армію на Куп'янському напрямку. Саме тому говорити про загрозу ворожого наступу в бік Харкова наразі не доводиться.

Про це заявив експерт Олександр Мусієнко в коментарі "РБК-Україна".

За його словами, Сили оборони роблять усе, щоб зміцнити рубежі. Що ж стосується активних бойових дій, вони можуть тривати ще протягом місяця.

"Наскільки мені відомо, є певне підкріплення і сили, які дають можливість зупинити ворога і щонайменше сповільнити його, відбивши атаки і виснаживши його, можливо, навіть створити передумови для переходу в локальні контратаки з нашого боку", - зауважив він.

Мусієнко вислови припущення, що активні бої можуть тривати ще протягом лютого. Втім, потім наступальна активність російських військ може піти на спад - з урахуванням втрат, яких зазнає ворог. Експерт також наголошує, що рано говорити про вихід росіян на протилежний берег Оскола, а також наступ на Харків.

"Судячи з позицій ворога, з того, як вони загрузли на Куп'янському напрямку, а також з того, що у напрямку на Харків (на Слобожанській ділянці- Ред.) не фіксується нарощування ворожих сил, на про загрозу саме для Харкова не йдеться. Це точно", - додав експерт.

Ситуація на Харківщині

Днями аналітики Deepstate заявили, що окупанти просунулися на Куп'янському напрямку та захопили село Табаївка Харківської області. Крім того, аналітики наголошують, що ворог намагається розвинути успіх у бік Піщаного.

Тим часом у ЗСУ спростовують окупацію Табаївки. Військові наголошують, що командири ухвалюють тактичні рішення для збереження життя особового складу.

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