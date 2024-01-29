Наступление на Харьков: эксперт оценил, есть ли угроза

Украинские вооруженные силы эффективно сдерживают российскую оккупационную армию на Купянском направлении. Именно поэтому говорить об угрозе вражеского наступления в сторону Харькова пока не приходится.

Об этом заявил эксперт Александр Мусиенко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, силы обороны делают все, чтобы укрепить рубежи. Что касается активных боевых действий, они могут продолжаться еще в течение месяца.

"Насколько мне известно, есть определенное подкрепление и силы, которые позволяют остановить врага и по меньшей мере замедлить его, отбив атаки и истощив его, возможно, даже создать предпосылки для перехода в локальные контратаки с нашей стороны", — отметил он.

Мусиенко высказал предположение, что активные бои могут продолжаться еще в течение февраля. Впрочем, затем наступательная активность российских войск может пойти на убыль — с учетом потерь, которые несет враг. Эксперт также отмечает, что рано говорить о выходе россиян на противоположный берег Оскола, а также наступлении на Харьков.

"Судя с позиций врага, с того, как они погрязли на Купянском направлении, а также из того, что в направлении на Харьков (на Слобожанском участке- Ред.) не фиксируется наращивание вражеских сил, на угрозу именно для Харькова речь не идет. Это точно", — добавил эксперт.

Ситуация в Харьковской области

На днях аналитики Deepstate заявили, что кафиры продвинулись на Купянском направлении и захватили село Табаевка Харьковской области. Кроме того, аналитики отмечают, что враг пытается развить успех в сторону Песчаного.

Тем временем в ВСУ опровергают оккупацию Табаевки. Военные подчеркивают, что командиры принимают тактические решения по сохранению жизни личного состава.

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