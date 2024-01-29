Окупанти обстріляли громаду на Сумщині: троє загиблих

У суботу, 29 січня, російська армія обстріляла Зноб-Новгородську громаду в Сумській області. Внаслідок удару двоє чоловіків та одна жінка загинули.

Про це "Суспільному" повідомив голова громади Петро Гончаров.

Зазначається, що окупанти випустили снаряд з міномета. Один з чоловіків помер у швидкій, коли його везли до лікарні у Шостці.

"Двох чоловіків поранило на вулиці, біля пошти. По них росіяни випустили снаряд з міномета. Ймовірно з "Градів" обстріляли житловий будинок, де були чоловік та жінка. Вони загинули на місці. Їхні тіла знайшли рятувальники, коли гасили пожежу", = розповів Гончаров.

Внаслідок атаки були пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки та будівля хлібзаводу. Два будинки повністю згоріли.

"На одному подвір'ї згорів сарай, у двоповерховому будинку повилітали всі вікна. У будівлі хлібзаводу також немає вікон", - додав він.

Як повідомлялося, на Чернігівщині росіяни обстріляли цивільне авто. Інцидент стався на прикордонні - у Грем'ячі. Внаслідок обстрілу минулося без потерпілих.

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