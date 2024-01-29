На Чернігівщині росіяни обстріляли цивільне авто

У понеділок, 29 січня, російські війська обстріляли цивільне авто на прикордонні у Чернігівській області - у Грем'ячі.

Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його інформацією, внаслідок обстрілу минулося без потерпілих. Втім, інших деталей удару ворога Чаус не повідомив.

"На щастя, ніхто не постраждав. Росія - терорист", - наголосив він.

Крім того, голова ОВА повідомив, що протягом минулого тижня армія РФ 30 разів обстріляла 12 прикордонних населених пунктів Чернігівщини. Зафіксовано 171 вибух. Зокрема, було два авіаційні удари.

Нагадаємо, днями у Чернігівській області у 5-кілометровій зоні запровадили обмеження. Зокрема, у зоні біля кордону Держприкордонслужба посилить режим контролю за пересуванням цивільних.

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