У Херсоні ранок почався з обстрілів та "прильотів"

Сьогодні, 29 січня, від самого ранку окупанти обстрілюють мирний Херсон з тимчасового окупованого лівого берега.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ веде вогонь з тимчасово окупованого лівого берега. Перейдіть до більш безпечних місць. Бережіть себе", - написав він.

"Ранок у Херсоні знову починається із "прильотів". Будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких!" - також написав Юрій Соболевський, перший заступник очільника Херсонської обласної ради.

Нагадаємо, у Бериславі окупанти скинули вибухівку. Є загиблий.

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