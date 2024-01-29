У Херсоні ранок почався з обстрілів та "прильотів"

Росіяни обстрілюють місто.
Сьогодні, 29 січня, від самого ранку окупанти обстрілюють мирний Херсон з тимчасового окупованого лівого берега.
Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.
"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ веде вогонь з тимчасово окупованого лівого берега. Перейдіть до більш безпечних місць. Бережіть себе", - написав він.
"Ранок у Херсоні знову починається із "прильотів". Будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких!" - також написав Юрій Соболевський, перший заступник очільника Херсонської обласної ради.
Нагадаємо, у Бериславі окупанти скинули вибухівку. Є загиблий.
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