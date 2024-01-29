Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Херсоні ранок почався з обстрілів та "прильотів"

У Херсоні ранок почався з обстрілів та "прильотів"

Наслідки обстрілу РФ Херсона 31 грудня 2023 / Фото: ТСН.ua

Росіяни обстрілюють місто.

Сьогодні, 29 січня, від самого ранку окупанти обстрілюють мирний Херсон з тимчасового окупованого лівого берега.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ веде вогонь з тимчасово окупованого лівого берега. Перейдіть до більш безпечних місць. Бережіть себе", - написав він.

"Ранок у Херсоні знову починається із "прильотів". Будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких!" - також написав Юрій Соболевський, перший заступник очільника Херсонської обласної ради.

Нагадаємо, у Бериславі окупанти скинули вибухівку. Є загиблий.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація