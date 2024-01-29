В Херсоне утро началось с обстрелов и "прилетов"

Сегодня, 29 января, с самого утра оккупанты обстреливают мирный Херсон со временного оккупированного левого берега.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ ведет огонь с временно оккупированного левого берега. Перейдите к более безопасным местам. Берегите себя", — написал он.

"Утро в Херсоне снова начинается с "прилетов". Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!" – также написал Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского областного совета.

Напомним, в Бериславе оккупанты сбросили взрывчатку. Есть погибший.

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