Россияне ночью запустили "Шахеды" и ракеты по Украине: первые подробности

Сегодня ночью российские оккупанты снова атаковали мирные города Украины.

Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 8 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все вражеские дроны уничтожены", — говорится в сообщении.

"В ночь на 29 января 2024 года враг атаковал 8 ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - РФ, одной ракетой "Искандер-М" из района Воронежской области - РФ и тремя ОКР С-300 по Донецкой области с временно оккупированной территории области. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено восемь вражеских БпЛА в пределах Николаевской Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей", - сообщили в Воздушных силах Украины.

Ранее сообщалось, что на востоке страны была объявлена воздушная тревога из-за применения врагом баллистического вооружения.

Накануне во время российской атаки дронов было зафиксировано попадание в промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области.

Читайте также: