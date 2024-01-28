Жена Виктора Павлика рассказала, когда случился откат в развитии их сына

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова откровенно рассказала о состоянии здоровья их двухлетнего сына Михаила.

Блогерша пообщалась с подписчиками своего Instagram и ответила на вопросы, которые больше всего их волнуют. В частности, было много вопросов о здоровье сына Репяховой и Павлика. Около года назад Екатерина сообщила, что у ее сына случилась задержка речевого развития.

Репяхова рассказала, когда это обнаружила:

"Миша до 1,5 года развивался, как все детки. Затем сильно заболел и у нас случился откат в развитии. Полное осознание пришло в апреле 2023 года. Через неделю мы уже были у невролога. Апрель 2023 – Мише был год и 11 месяцев", – поделилась Репяхова.

Жена Виктора Павлика с сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша отметила, что не связывает задержку речи у сына из-за прививки.

Также Екатерина поделилась, почему не лечит сына у невролога. По словам Репяховой, у Миши нет органических отклонений в головном мозге. "В нашем случае медикаментозное лечение исключено, только педагогическое развитие", – добавила известная мама.

Репяхова подчеркнула, что хотя сын сейчас практически не говорит, главное, что он понимает обращенный язык:

"Говорит "мама", "ди (иди), "дай". Повторяет звуки (не всегда). Но самое главное не то, что он говорит слова, а то, что он намного лучше понимает обращенный язык. Механическую память можно получить благодаря стимуляции, но у нас другой путь. Язык - это не только воспроизводить звуки (экспрессивная речь). Не менее важна импрессивная речь – понимание услышанного. Без второго не будет первого", — отметила Репяхова.

Жена Виктора Павлика о болезни сына / Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена Виктора Павлика о болезни сына / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша добавила, что сейчас она учит сына осознавать окружающий мир, себя и в этом им помогает нейрокоррекция.

Жена Виктора Павлика о болезни сына / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, ранее супруга Виктора Павлика Екатерина честно призналась, общается ли с его единственной дочерью от предыдущих отношений.

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