Армия РФ обстреляла Михайловку в Херсонской области: есть пострадавшая

Враг продолжает беспощадно бить по Херсонщине.
В воскресенье, 28 января, около 14:10 под огнем армии РФ оказалось село Михайловка Бериславского района. К сожалению, пострадала женщина.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Захватчики ударили по населенному пункту не менее восьми раз. Один из снарядов "прилетел" во двор жилого дома.
Ранение живота получила 89-летняя местная жительница. Ей на помощь следует "скорая", — отмечают в сообщении.
Ранее оккупанты сбросили взрывчатку на Берислав, убив мужчину.
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