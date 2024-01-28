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Армия РФ обстреляла Михайловку в Херсонской области: есть пострадавшая

Армия РФ обстреляла Михайловку в Херсонской области: есть пострадавшая

Михайловка Херсонской области

Враг продолжает беспощадно бить по Херсонщине.

В воскресенье, 28 января, около 14:10 под огнем армии РФ оказалось село Михайловка Бериславского района. К сожалению, пострадала женщина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Захватчики ударили по населенному пункту не менее восьми раз. Один из снарядов "прилетел" во двор жилого дома.

Ранение живота получила 89-летняя местная жительница. Ей на помощь следует "скорая", — отмечают в сообщении.

Ранее оккупанты сбросили взрывчатку на Берислав, убив мужчину.

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