Армія РФ обстріляла Михайлівку на Херсонщині: є постраждала

У неділю, 28січня, близько 14:10 під вогнем армії РФ опинилося село Михайлівка Бериславського району. На жаль, постраждала жінка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Загарбники вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один зі снарядів "прилетів" на подвір'я житлового будинку.

"Поранення живота отримала 89-річна місцева жителька. Їй на допомогу прямує "швидка", – зазначають у повідомленні.

Раніше окупанти скинули вибухівку на Берислав, вбивши чоловіка.

Читайте також: