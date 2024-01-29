Росіяни вночі запустили "Шахеди" та ракети по Україні: перші подробиці

Сьогодні вночі російські окупанти знову атакували мирні міста України.

Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні.

"Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 8 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ворожі дрони знищено", - йдеться у повідомленні.

"У ніч проти 29 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – РФ, однією ракетою "Іскандер-М" з району Воронезької області - РФ та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей" - повідомили у Повітряних силах України.

Раніше повідомлялося, що на сході країни була оголошена повітряна тривога через застосування ворогом балістичного озброєння.

Напередодні під час російської атаки дронів було зафіксовано влучання у промисловий обʼєкт в Кременчуцькому районі Полтавської області.

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