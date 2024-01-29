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В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты обстреливают город

В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты обстреливают город

Херсон. / Фото: Associated Press

Город – под огнем.

Вечером понедельника, 29 января, в Херсоне раздались взрывы. Оккупационная русская армия обстреливает город с временно оккупированного левого берега.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

"Херсон под вражеским огнем! В прибрежных зонах раздаются взрывы. Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега", — говорится в сообщении.

Жителей города просят находиться в укрытиях.

Как сообщалось, в Херсоне утро началось с обстрелов и "прилетов". Армия РФ вела огонь с временно оккупированного левого берега.

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