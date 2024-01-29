Повітряні сили попереджають про безпілотники: де оголошено тривогу

Повітряні сили ввечері 29 січня повідомили про безпілотники "Shahed", що увійшли до повітряного простору України. У низці областей лунає повітряна тривога.

Про це повідомило Командування ПС ЗСУ.

"Наразі "Шахеди" спостерігаються у Миколаївській області, прямують у напрямку Кіровоградщини", - повідомили Повітряні сили о 21:41.

Спочатку ПС попередили про загрозу БпЛА для Херсонської та Миколаївської областей. Згодом - для Дніпропетровщини.

Станом на 21:39 повітряну тривогу оголошено у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Мапа тривог станом на 21:39 понеділка, 29 січня.

Як повідомлялося, Росія знову модернізувала бойову частину "Shahed-136". Під час модернізації вона отримала додатковий кумулятивний і запалювальний (термічний) ефекти. Це вже третя версія російської бойової частини після появи в липні 2023 року бойових частин з індексом "БСФ".

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