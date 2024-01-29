Остін після госпіталізації повернувся до роботи в Пентагоні

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін повернувся до роботи у Пентагоні після того, як його було шпиталізовано через проблеми зі здоров'ям.

Про це заявив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер, повідомляє Bloomberg.

Райдер нагадав, що очільника Міноборони США виписали з лікарні 15 січня. Втім, продовж цього часу він виконував свої обов’язки з дому.

"Він активно взаємодіяв з різними лідерами, включаючи Білий дім, Центральне командування США, голову об'єднаного командування, і, звичайно, підтримував регулярні контакти з Конгресом з цілої низки питань", - розповів прессекретар.

Як повідомлялося, очільника Пентагону Остіна госпіталізували в перший день Нового року до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури.

Згодом стало відомо, з якою хворобою бореться очільник Остін. На початку грудня у нього було виявлено рак простати. Вже 22 грудня Остін переніс "мінімально інвазивну хірургічну процедуру" – простатектомію.

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