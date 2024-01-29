Остин после госпитализации вернулся к работе в Пентагоне

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин вернулся к работе в Пентагоне после того, как он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, сообщает Bloomberg.

Райдер напомнил, что главу Минобороны США выписали из больницы 15 января. Впрочем, в течение этого времени он выполнял свои обязанности из дома.

"Он активно взаимодействовал с разными лидерами, включая Белый дом, Центральное командование США, главу объединенного командования, и, конечно, поддерживал регулярные контакты с Конгрессом по целому ряду вопросов", — рассказал пресс-секретарь.

Как сообщалось, главу Пентагона Остина госпитализировали в первый день Нового года в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в связи с осложнениями, возникшими после недавней плановой медицинской процедуры.

Впоследствии стало известно, с какой болезнью борется глава Остин. В начале декабря у него был обнаружен рак простаты. Уже 22 декабря Остин перенес "минимально инвазивную хирургическую процедуру" – простатэктомию.

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