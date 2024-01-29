Експерт розповів, чому для окупантів важлива Табаївка на Харківщині

Там проходить дорога Р-07 з Куп'янська до окупованого міста Сватове.

Окупанти РФ рухаються в бік села Табаївка на Харківщині, адже прагнуть взяти під контроль важливу дорогу з Куп'янська до окупованого Сватового в Луганській області.

Про це в коментарі "РБК-Україна"повідомив експерт Олександр Мусієнко.

За його словами, в цьому районі проходить дорога Р-07 з Куп'янська до Сватовогое, а тому, вважає експерт, росіяни хочуть взяти її під контроль і вклинитися в українську оборону.

"А далі потрібно буде простежувати характер наступальних дій. Глобальною метою залишається рух на захід ближче до Оскола. Ну а першочергова мета - встановити контроль над дорогою з подальшим виходом південніше або на Куп'янськ-Вузловий", - наголошує він.

Мусієнко також зауважив, що зараз росіяни намагаються вирішити три завдання: "Перше - шукають можливість вийти на з'єднання з угрупованням, яке атакує на Лиманському напрямку. Друге - розвинути успіх і просунутися до річки Оскіл та Оскільського водосховища. Третя - відрізати наше угруповання військ, яке веде оборонну операцію на Куп'янському напрямку".

Нагадаємо, аналітики Deepstate заявили, що окупанти просунулися на Куп'янському напрямку та захопили село Табаївка Харківської області. Крім того, аналітики наголошують, що ворог намагається розвинути успіх у бік Піщаного. Втім, у ЗСУ спростовують окупацію Табаївки.

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