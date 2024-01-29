Воздушные силы предупреждают о беспилотниках: где объявлена тревога

Воздушные силы вечером 29 января сообщили о вошедших в воздушное пространство Украины беспилотниках "Shahed". В ряде областей раздается воздушная тревога.

Об этом сообщило Командование ПС ВСУ.

"Пока "Шахеды" наблюдаются в Николаевской области, следуют в направлении Кировоградщины", — сообщили Воздушные силы в 21:41.

Первоначально ПС предупредили об угрозе БПЛА для Херсонской и Николаевской областей. Впоследствии – для Днепропетровщины.

По состоянию на 21:39 воздушная тревога объявлена в Запорожской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Карта тревог на 21:39 понедельника, 29 января.

Как сообщалось, Россия снова модернизировала боевую часть "Shahed-136". В ходе модернизации она получила дополнительный кумулятивный и зажигательный (термический) эффекты. Это уже третья версия российской боевой части после появления в июле 2023 года боевых частей с индексом БСФ.

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