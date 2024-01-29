Ігнат розповів про важливість F-16 для України

Українські Сили оборони значно посиляться вже після отримання перших сучасних винищувачів F-16. Втім, для переваги в небі потрібно буде й надалі нарощувати бойову авіаційну міць. Важливо мати комплекс засобів.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі одного з телеканалів, пише "NV".

"F-16, безумовно, допоможуть Україні в плані перехоплення крилатих ракет і дронів. Безумовно, зможуть до певної міри відігнати російську авіацію подалі і допомогти нашим наземним військам просунутися в тому чи іншому напрямку. Також контроль повітряного простору над морем, забезпечення свободи судноплавства. Це важливе питання. Це і наш "зерновий коридор", - наголосив Ігнат.

З його слів, питання зміцнення оборони неба над Україною є комплексним. Що більше, каже Ігнат, завдяки цьому "наземні операції можна буде проводити більш упевнено і більш ефективно".

"Ми серйозно посилимося першими літаками F-16 і будемо нарощувати свою бойову авіаційну міць - це і ППО, і засоби радіоелектронної боротьби, щоб досягти повного контролю над власним повітряним простором", - зауважує речник Повітряних сил.

F-16 для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заінтригував заявою про F-16. З його слів, аже 2024 року в українському небі з'являться ці літаки, і російський агресор це відчує.

Своєю чергою, у Пентагоні також назвали терміни постачань перших винищувачів. У США розраховують, що Україна вже цього року отримає перші американські винищувачі, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.

Тим часом раніше у Повітряних силах заявляли, що партнери готові надати F-16 ЗСУ, але є умова. Зокрема, потрібно завершити підготовчі роботи. Також для передавання літаків повинні бути готові пілоти.

Читайте також: