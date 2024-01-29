Атака беспилотником по НПЗ "Славнефть" в Ярославле: детали, фото и видео

За забором на территории НПЗ видны машины спасателей и медиков. Местные власти заявили об обезвреживании боевой части дрона, содержащего взрывное устройство.
В России заявили, что средствами РЭБ предотвратили атаку беспилотником по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Дрон упал на территории НПЗ утром 29 января.
Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев и российские телеграм-каналы.
Жители Ярославля и работник предприятия рассказали, что после дроновой атаки сотрудников завода "Славнефть-ЯНОС" временно отпустили домой. Пострадавших нет.
За забором на территории НПЗ видны машины спасателей и медиков.
Детали об атаке БПЛА по НПЗ в Ярославле
По сообщениям российских пабликов, в общей сложности по заводу якобы ВСУ запустили четыре дрона-камикадзе. Но расстояние в 900 км от границы преодолел лишь один беспилотник, который посадили средствами РЭБ. Остальные три БПЛА упали в лесах. Заметим, что Украина не подтверждала свою причастность к атаке.
Губернатор Ярославской области так прокомментировал инцидент:
"Системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника. На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы. Пострадавших нет, возгорания нет".
Евраев также сообщил, что на территории НПЗ было обезврежено взрывное устройство.
"Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена", – написал губернатор в Сети.
Он также заверил в нейтрализации угрозы безопасности топливно-энергетического комплекса. Предприятие работает в штатном режиме.
Заметим, по информации на официальном сайте предприятия, "Славнефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России по объему добычи нефти.
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Инцидент с НПЗ в Ярославле стал пятым за последнее время случаем атаки беспилотников на нефтегазовую инфраструктуру РФ. Так, 18 января дрон попал в нефтяной терминал в Ленинградской области. 19 января под удар попала нефтебаза компании "Роснефть" в Клинцах Брянской области. А 21 января прилет беспилотника вызвал пожар на терминале "Новатек" в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области.
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