Атака беспилотником по НПЗ "Славнефть" в Ярославле: детали, фото и видео

За забором на территории НПЗ видны машины спасателей и медиков. Местные власти заявили об обезвреживании боевой части дрона, содержащего взрывное устройство.

В России заявили, что средствами РЭБ предотвратили атаку беспилотником по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Дрон упал на территории НПЗ утром 29 января.

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев и российские телеграм-каналы.

Жители Ярославля и работник предприятия рассказали, что после дроновой атаки сотрудников завода "Славнефть-ЯНОС" временно отпустили домой. Пострадавших нет.

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За забором на территории НПЗ видны машины спасателей и медиков.

Детали об атаке БПЛА по НПЗ в Ярославле

По сообщениям российских пабликов, в общей сложности по заводу якобы ВСУ запустили четыре дрона-камикадзе. Но расстояние в 900 км от границы преодолел лишь один беспилотник, который посадили средствами РЭБ. Остальные три БПЛА упали в лесах. Заметим, что Украина не подтверждала свою причастность к атаке.

Губернатор Ярославской области так прокомментировал инцидент:

"Системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника. На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы. Пострадавших нет, возгорания нет".

Территория НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле после дроновой атаки/Фото: российские телеграм-каналы

Евраев также сообщил, что на территории НПЗ было обезврежено взрывное устройство.

"Спецслужбами региона проведено обследование беспилотника. Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена", – написал губернатор в Сети.

Он также заверил в нейтрализации угрозы безопасности топливно-энергетического комплекса. Предприятие работает в штатном режиме.

Заметим, по информации на официальном сайте предприятия, "Славнефть" входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России по объему добычи нефти.

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Дрон на территории НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле/Фото: российские телеграм-каналы

Дрон на территории НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле/Фото: российские телеграм-каналы

Видео с НПЗ в Ярославле после дроновой атаки выложили в Сеть

Инцидент с НПЗ в Ярославле стал пятым за последнее время случаем атаки беспилотников на нефтегазовую инфраструктуру РФ. Так, 18 января дрон попал в нефтяной терминал в Ленинградской области. 19 января под удар попала нефтебаза компании "Роснефть" в Клинцах Брянской области. А 21 января прилет беспилотника вызвал пожар на терминале "Новатек" в морском порту Усть-Луга в Ленинградской области.

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