В РФ заявили о дроновой атаке на НПЗ в Ярославле

Дрон упал на территории завода "Славнефть-ЯНОС".
В России заявили, что 29 января беспилотник попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
В заявлениях указано, что беспилотник самолетного типа упал рядом с установкой для гидрокрекинга на заводе "Славнефть-ЯНОС" около 7:00 мск. Обломки разбросало по территории предприятия.
Загорелся небольшой пожар, который работники быстро потушили своими силами.
Место падения дрона оцеплено. Вероятно, беспилотник летел со взрывчаткой и на месте работает группа разминирования.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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К слову, в ночь на 29 января российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131 и ракетами. Часть вражеских целей сбили силы ПВО.
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