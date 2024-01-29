В РФ заявили о дроновой атаке на НПЗ в Ярославле

В России заявили, что 29 января беспилотник попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В заявлениях указано, что беспилотник самолетного типа упал рядом с установкой для гидрокрекинга на заводе "Славнефть-ЯНОС" около 7:00 мск. Обломки разбросало по территории предприятия.

Загорелся небольшой пожар, который работники быстро потушили своими силами.

Место падения дрона оцеплено. Вероятно, беспилотник летел со взрывчаткой и на месте работает группа разминирования.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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"Славнефть-ЯНОС"/Фото из открытых источников

К слову, в ночь на 29 января российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131 и ракетами. Часть вражеских целей сбили силы ПВО.

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