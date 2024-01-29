В РФ заявили про дронову атаку на НПЗ у Ярославлі

У Росії заявили, що 29 січня безпілотник спробував атакувати нафтопереробний завод у Ярославлі.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У заявах вказано, що безпілотник літакового типу впав поруч із установкою для гідрокрекінгу на заводі "Славнефть-ЯНОС" близько 7:00 за московським часом. Уламки розкидало територією підприємства.

Зайнялася невелика пожежа, яку працівники швидко загасили самотужки.

Місце падіння дрона оточене. Імовірно, безпілотник летів із вибухівкою, тож на місці працює група розмінування.

За попередніми даними, постраждалих немає.

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"Славнефть-ЯНОС" / Фото з відкритих джерел

До слова, в ніч проти 29 січня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136/131 та ракетами. Частину ворожих цілей збили сили ППО.

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