"Щось йо**уло зараз": у Ленінградській області прогримів вибух (відео)

У російському МНС заспокоюють, стверджуючи про планові роботи з видобутку гранітної крихти у кар'єрі.
Жителі Виборга Ленінградської області РФ заявили про потужний вибух 26 січня. У небо здіймається стовп білого диму.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Жителі Виборга повідомили, що чули 26 січня сильний вибух у місті. Очеидці також зняли на відео стовп світлого диму, який почав здійматися в небо після вибуху.
"Щось йо**ло зараз. Прям жорстко", – каже на ролику один з місцевих жителів.
Місцева влада поки що не коментувала подію. Однак у російському МНС переконують, що вибух під Виборгом – начебто планові роботи з видобутку гранітної крихти в одному з кар'єрів.
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До слова, в ніч проти 25 січня вибухи пролунали в Туапсе, що у Краснодарському краї Росії. Після них на місцевій нафтобазі спалахнула велика пожежа.
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