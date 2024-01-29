ЗС РФ просунулися на деяких ділянках фронту: аналітики зафіксували "успіхи" окупантів 

Російські окупанти, ймовірно, захопили Табаївку Харківської області. Вони також просунулися на поле на схід від Ямполівки, що на захід від Кремінної.

Водночас ЗСУ витіснили ворога з ресторану "Царське полювання" в Авдіївці.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зі слів очільника служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимира Фітьо, російські війська продовжують приділяти пріоритетну увагу Куп'янському напрямку. Бойова активність Росії наразі інтенсивніша вздовж лінії Куп'янськ-Лиман, ніж навколо Бахмута.

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися на південний схід від Куп'янська 28 січня, але українські військові джерела поки не підтвердили цю інформацію.

Російські блогери продовжували стверджувати, що підрозділи армії РФ захопили Табаївку, що на південний схід від Куп'янська, та панівні висоти у цьому районі після захоплення Крохмального на південний схід від Табаївки.

Російські війська нещодавно просунулися на захід від Кремінної. Відео з геолокацією, опубліковане 28 січня, показує, що загарбники просунулися на поле на схід від Ямполівки, що на захід від Кремінної.

Позиційні бої тривали на захід від Кремінної в районі Тернів, Ямполівки та Торського, на південний захід від Кремінної в районі Діброви. А також на південь від Кремінної в районі Діброви та Білогорівки.

Під Бахмутом 28 січня підтверджених змін на фронті не відбулось. Однак, позиційні бої тривали на північний захід від Бахмута в районі Богданівки, на захід від Бахмута у районі Івановського. А також на південний захід від міста в районі Андріївки та Кліщіївки та на південь від Бахмута в районі Сєверного та Шумів.

Російські війська підтвердили просування в районі Авдіївки на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 28 січня. Відео з геолокацією, опубліковане 28 січня, показує, що війська РФ просунулися на північ від Степового і на південний схід від Первомайського.

Тривали позиційні бої також на північний захід від Авдіївки в районі Очеретиного, Новобахмутівки та Степового, біля самої Авдіївки, на захід від міста в районі Тоненького. А також на південний захід від Авдіївки в районі Сєверного, Першотравневого та Невельського.

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення. Зокрема, На Мар'їнському напрямку українські воїни відбили 22 атаки.

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