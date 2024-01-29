Ситуація на фронті: Генштаб повідомив, де найбільше відбили атак росіян

Протягом минулої доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області РФ.

На Куп'янському напрямку відбито чотири атаки ворога поблизу Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак окупантів в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили чотири атаки противника біля Богданівки та Іванівського Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога. Росія не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 ворожу атаку біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще п'ять атак поблизу Первомайського й Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 22 атаки.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку окупантів північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити ЗСУ із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив вісім безуспішних штурмових дій.

"Наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажуюючи ворога вздовж усієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по артилерійському засобу РФ і по станції радіоелектронної боротьби противника", - звітує Генштаб.

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