Російські війська просунулись біля Авдіївки - ISW

Окупаційна армія агресорки Росії просунулася в районі Авдіївки, а також на північний схід від Новомихайлівки, що розташована на південний захід від окупованого Донецька.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що нещодавно росіяни просунулися на південний захід від Донецька. Також геолокаційні кадри за 23 січня вказують на те, що РФ просунулася на північний схід від Новомихайлівки. Аналітики з посиланням на українські та російські джерела повідомляють, що позиційні бойові дії тривали на південний захід від Донецька поблизу Георгіївки та Новомихайлівки.

Крім того, Росія має просування біля Авдіївки. Опубліковані 23 січня геолокаційні кадри вказують на те, що війська окупантів просунулися в західному Степовому, що на північний захід від міста.

У Росії стверджують, що окупанти просунулися більше ніж на один кілометр поблизу Авдіївського кар’єру кварцового піску на північ від Авдіївки, але ISW не може підтвердити цю заяву.

Крім цього, російський мілблогер заявив, що українські війська продовжують діяти в районі Виноградників на південний схід від Авдіївки. Повідомляється, що на авдіївському напрямку діють підрозділи російського 80-го танкового полку (90-та танкова дивізія, 41-а ОАЦ ЦВО) та загін спеціального призначення "Вікінг".

Карта боїв ISW.

Карта боїв ISW.

Нагадаємо, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, чи дійсно окупанти прорвалися в саму Авдіївку. З його слів, жодній диверсійно-розвідувальній групі окупантів ще не вдавалося зайти до міста.

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