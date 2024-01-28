Росіяни на околицях Авдіївки: чим це загрожує ЗСУ

Наступ зав'язнув, хоча атаки з різних напрямків не слабшали.

Російські сили просунулися поблизу Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW)

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 січня, показують, що російські сили просунулися далі на південь від Веселого (на північний схід від Авдіївки).

Російські джерела стверджували, що російські війська продовжують зосереджувати наступальні дії на південній околиці Авдіївки та в крайньому південному житловому районі населеного пункту.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що нещодавні "успіхи" Росії в районі ресторану "Царська охота" на південній околиці Авдіївки та вздовж вулиці Соборної на півдні Авдіївки загрожують тактичним оточенням українських сил, які діють у безпосередній зоні.

Командувач Таврійської групи військ, бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що російські війська посилили наступ на ділянці фронту, що включає Авдіївський напрямок.

Повідомляється, що в районі Авдіївки діють підрозділи 80-го та 239-го танкових полків (обидва 90-ї танкової дивізії 41-ї загальновійськової армії) та підрозділи 55-ї окремої мотострілецької бригади.

Нагадаємо, останнім часом російські сили зосередили наступальні операції на південному житловому районі Авдіївки і домоглися там незначних успіхів. Окупанти продовжують наступати на північному і південному флангах Авдіївки, але темп наступу значно нижчий, ніж під час перших хвиль наступів восени 2023 року

Раніше Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив, що протягом чотирьох місяців наступальних дій під Авдіївкою РФ втратила майже стільки ж людей, як СРСР у десятирічній війні в Афганістані.

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