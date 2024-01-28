Россияне в окрестностях Авдеевки: чем это угрожает ВСУ

Наступление увязло, хотя атаки по разным направлениям не ослабевали.

Российские силы продвинулись вблизи Авдеевки на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 27 января, показывают, что российские силы продвинулись дальше к югу от Веселого (к северо-востоку от Авдеевки).

Российские источники утверждали, что российские войска продолжают сосредоточивать наступательные действия на южной окраине Авдеевки и крайнем южном жилом районе населенного пункта.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что недавние "успехи" России в районе ресторана "Царская охота" на южной окраине Авдеевки и вдоль улицы Соборной на юге Авдеевки угрожают тактическим оцеплением украинских сил, действующих в непосредственной зоне.

Командующий Таврической группой войск, бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что российские войска усилили наступление на участке фронта, включающего Авдеевское направление.

Сообщается, что в районе Авдеевки действуют подразделения 80-го и 239-го танковых полков (оба 90-й танковой дивизии 41-й общевойсковой армии) и подразделения 55-й отдельной мотострелковой бригады.

Напомним, в последнее время российские силы сосредоточили наступательные операции в южном жилом районе Авдеевки и добились там незначительных успехов. Оккупанты продолжают наступать на северном и южном флангах Авдеевки, но темп наступления значительно ниже, чем во время первых волн наступлений осенью 2023 года.

Ранее Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщил, что за четыре месяца наступательных действий под Авдеевкой РФ потеряла почти столько же людей, как СССР в десятилетней войне в Афганистане.

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