Ситуация на фронте: Генштаб сообщил, где продолжаются самые ожесточенные бои

За прошедшие сутки больше всего российских атак украинские воины отбили в районах Лимана, Марьинки и Авдеевки. На фронте произошло 79 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Купянском направлении украинским защитниками отражены семь атак врага у Синьковки, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 11 атак захватчиков недалеко от Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 вражеских атак возле Степного, Авдеевки и еще 17 атак вблизи Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак.

На Шахтерском направлении украинскими защитниками отбиты три атаки оккупантов южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отбили атаку врага западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма.

За прошедшие сутки противник совершил два безуспешных штурмовых действия. В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по артиллерийскому средству и двум складам боеприпасов противника.

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