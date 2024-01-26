Закончится ли война в Украине в 2024 году: эксперт назвал пять сценариев

Обозреватель по вопросам безопасности и обороны Майкл Пек сделал свой собственный прогноз развития войны России против Украины на 2024 год.

Об этом пишет издание CEPA.

Эксперт выделил пять основных прогнозов.

1. Война будет продолжаться

Если не произойдет каких-либо решающих событий на поле боя, трудно представить себе мир, достигнутый путем переговоров, который устроил бы обе стороны на этом этапе. Эта война, в конце-концов, закончится, как и все войны, но не в 2024 году.

2. Патовая ситуация будет продолжаться

Чем больше Украина и Россия стремились к победе, тем больше углублялась патовая ситуация. Отчасти это связано со структурными дефектами обеих армий, такими как плохая тактика и нехватка ресурсов. А также из-за распространения таких технологий, как беспилотники и боеприпасы с GPS-наводкой, которые делают передвижение на открытой местности рискованным и побуждают войска отсиживаться в укрытиях. В любом случае окопная война будет продолжаться.

3. Будет еще больше разочарований от чудо-оружия

В этом году, вероятно, лидером является искусственный интеллект, обещающий сделать "умные" бомбы умнее, а процесс наведения на цель — быстрее. Судя по истории, либо Украина, либо Россия – скорее всего, Украина, с помощью Запада – получат кратковременное преимущество ИИ, пока другая сторона либо не скопирует технологию, либо не научится ее сводить на нет. Россия, между тем, вероятно, сосредоточится на консолидации территории, которую она уже захватила.

4. США и Европа продолжат поддерживать Украину

Ужесточение ультраправых партий в Европе и возможное переизбрание Дональда Трампа президентом США могут беспокоить Киев. Но для демократических стран предательство союзников оставляет неприятный осадок. Поэтому поддержка Украины будет продолжаться.

5. Внимание мира переключится на другой конфликт

В дополнение к длительному конфликту в Газе, существует несколько горячих точек на планете, которые могут разразиться с новой силой, отвлекая внимание от войны в Украине. Однако фокус из Газы может сместиться на потенциальные конфликты между Израилем и Ираном, Ираном и Америкой, Китаем, Тайванем и Америкой. Возможно, неожиданный конфликт возникнет где-то в другом месте, чтобы привлечь внимание мирового сообщества.

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