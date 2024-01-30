Ночью беспилотники атаковали Киевщину: что известно о последствиях

Ночью против 30 января российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками. В регионе работали силы противовоздушной обороны.

О последствиях атаки на область сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По его словам, произошло падение обломков сбитых дронов. На территории одного из предприятий в регионе возник пожар. В результате возгорания повреждено административное здание, ангар и три автомобиля. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших среди населения нет. Все оперативные группы работают на месте, фиксируя последствия ночной атаки", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, Воздушные силы предупреждали о беспилотниках "Shahed", вошедших в воздушное пространство Украины вечером 29 января. Тревога в Киевской области продолжалась с 00:09 до 01:46

Впоследствии стало известно, что в Киевской области работала противовоздушная оборона. Было зафиксировано движение враждебных БПЛА в регионе.

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