Киев делает все возможное для того, чтобы расширить внутреннее оборонное производство.

Украинский президент Владимир Зеленский рискует, чтобы переломить ход войны и сохранить свои политические позиции. Поэтому атаки Украины на объекты внутри агрессорки России участятся, а еще они являются признаком опасений Киева в устойчивости Запада. му

Об этом говорится в материале Time.

"Зеленский уже идет на большие риски, чтобы переломить войну и сохранить свою политическую позицию на дому, включая более агрессивные атаки на цели в России и оккупированных районах Украины", — пишут авторы публикации.

Таким образом, могут участиться удары беспилотниками и ракетами в Крыму, а также по российской военной и экономической инфраструктуре. Кроме того, могут произойти новые атаки по Керченскому мосту.

"Это, в свою очередь, спровоцировало бы более интенсивные нападения России на украинские города. Любая из этих атак (а существует много возможных целей) чревата местью со стороны Путина, что приведет НАТО более непосредственно к конфликту. Ни Россия, ни НАТО не хотят такого". расширение, но войны живут собственной жизнью", — отмечают в статье.

Авторы материала пишут о том, что избиратели в США и Европе, поддерживающие Украину как в военном, так и финансовом плане, все больше расходятся во мнениях по поводу того, сможет ли Украина вернуть под контроль 18% своей территории.

Кроме того, одобрение военной помощи Конгрессом может оказаться последним до президентских выборов в Штатах в ноябре, а победа Дональда Трампа может резко сократить эту поддержку. Прогнозы в Европе лучше, отмечают в статье, впрочем, проблемы в Германии и оппозиция Венгрии затрудняют восполнение дефицита военной помощи.

В свою очередь президент-диктатор РФ Владимир Путин переводит российскую экономику на военные рельсы. Между тем, Украина рассматривает возможность мобилизации дополнительных 500 тысяч военнослужащих, отмечают в Time. Отмечается: даже если это окажется возможным, не поможет в войне против захватчика с гораздо большим населением и экономикой.

Именно поэтому Киев делает все возможное, чтобы увеличить внутреннее производство оборонной техники – особенно беспилотников для боевых действий и поражения целей на территории России. Кроме того, могут участиться ликвидации российских чиновников и удары по временно оккупированному Крыму.

Напомним, ранее в интервью телеканалу ARD Зеленский сделал заявление об окончании войны и Третью мировую. Глава государства убежден, что Россию можно остановить и геополитически, и финансово. По его мнению, "мы находимся в очень сложном моменте".

Читайте также: