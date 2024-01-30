Зеленський хоче переламати хід війни: Time про ризики для президента 

Київ робить усе можливе, щоб розширити внутрішнє оборонне виробництво.
Український президент Володимир Зеленський йде на великий ризик, щоб переламати хід війни та зберегти свої політичні позиції. Тому атаки України на об'єкти всередині агресорки Росії стануть більш частішими, а ще вони є ознакою побоювань Києва в стійкості Заходу. му
Про це йдеться у матеріалі видання Time.
"Зеленський уже йде на більші ризики, щоб переломити війну та зберегти свою політичну позицію вдома, включаючи більш агресивні атаки на цілі в Росії та окупованих районах України", - пишуть автори публікації.
Зазначається, що таким чином можуть почастішати удари безпілотниками та ракетами в Криму, а також по російській військовій та економічній інфраструктурі. Крім того, можуть статися нові атаки по Керченському мосту.
"Це, своєю чергу, спровокувало б інтенсивніші напади Росії на українські міста. Будь-яка з цих атак (а існує багато можливих цілей) загрожує помстою з боку Путіна, що приведе НАТО більш безпосередньо до конфлікту. Ні Росія, ні НАТО не хочуть такого розширення, але війни живуть власним життям", - наголошують у статті.
Автори матеріалу пишуть про те, що виборці в США та Європі, які підтримують Україну як у військовому, так і у фінансовому плані, дедалі більше розходяться в думках з приводу того, чи зможе Україна повернути під контроль 18% своєї території.
Крім того, схвалення військової допомоги Конгресом може стати останнім до президентських виборів у Штатах в листопаді, а перемога Дональда Трампа може різко скоротити цю підтримку. Прогнози у Європі кращі, наголошують у статті, втім, проблеми в Німеччині та опозиція Угорщини ускладнюють заповнення дефіциту військової допомоги.
Своєю чергою, президент-диктатор РФ Володимир Путін переводить російську економіку на військові рейки. Тим часом Україна розглядає можливість мобілізації додаткових 500 тисяч військовослужбовців, наголошують у Time. Зазначається: навіть якщо це виявиться можливим, то не допоможе у війні проти загарбника з набагато більшим населенням та економікою.
Саме тому Київ робить усе можливе, щоб збільшити внутрішнє виробництво оборонної техніки - особливо безпілотників для бойових дій і для ураження цілей на території Росії. Крім того, можуть почастішати ліквідації російських чиновників і удари по тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, раніше у інтерв’ю телеканалу ARD Зеленський зробив заяву про закінчення війни і Третю світову. Глава держави переконаний, що Росію можна зупинити і геополітично, і фінансово. На його думку, "ми перебуваємо у дуже складному моменті".