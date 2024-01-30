Курс валют на 30 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 30 января. Стоимость доллара – 37,588 – на 10 коп. больше курса накануне. Евро в это время упал на 5 коп., а злотый прибавил 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,88 грн (+10 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,00 грн (-5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,38 грн (+1 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,65 – 38,25 грн

"Сбербанк" — 37,75 — 38,30 грн

"ПУМБ" – 37,80 – 38,40 грн

"Укрсиббанк" – 37,65 – 38,25 грн

"Укрэксимбанк" – 37,60 – 38,30 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,90 – 41,90 грн

"Сбербанк" — 40,95 — 41,90 грн

"ПУМБ" – 41,30 – 42,00 грн

"Укрсиббанк" – 40,80 – 41,80 грн

"Укрэксимбанк" – 41,15 – 41,95 грн

Курс злотого в банках

"Сбербанк" — 9,05 — 9,65 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,70 грн

"Укрэксимбанк" – 9,15 – 9,55 грн

Как сообщалось, в Украине доллар после падения пошел вверх. Так, американская валюта снова начала дорожать после того, как дешевела почти три недели.

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