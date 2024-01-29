Курс валют на 29 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 29 января установил официальный курс доллара на уровне 37,78 грн. Он вырос сразу на 26 копеек.

Об этом сообщил НБУ.

Евро подорожал на 17 копеек и стоит 41,05 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,37 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38,5 грн. Покупают за 37,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,2 грн. Продают по 42 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,60 – 38,20 грн

"Сбербанк" — 37,75 — 38,30 грн

"ПУМБ" – 37,80 – 38,40 грн

"УкрСиббанк" — 37,60 — 38,30 грн

"Укрэксимбанк" – 37,55 – 38,25 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,95 – 41,95 грн

"Сбербанк" — 40,95 — 41,90 грн

"ПУМБ" – 41,30 – 42,00 грн

"УкрСиббанк" — 40,70 — 41,80 грн

"Укрэксимбанк" – 41,10 – 41,90 грн

Курс злотого в банках

"Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,60 грн

"Укрэксимбанк" – 9,10 – 9,45 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,60 грн

Ранее в НБУ предупредили, что задержка с предоставлением Украине внешней финансовой помощи ЕС и США, а также неопределенность сроков и объемов дальнейших поступлений в 2024 году могут негативно отразиться на валютном рынке и курсовой стабильности.

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