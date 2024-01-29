Курс валют на 29 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар подорожал после выходных.
Национальный банк Украины на 29 января установил официальный курс доллара на уровне 37,78 грн. Он вырос сразу на 26 копеек.
Об этом сообщил НБУ.
Евро подорожал на 17 копеек и стоит 41,05 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,37 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 38,5 грн. Покупают за 37,5 грн.
- За евро в обменниках предлагается 41,2 грн. Продают по 42 грн.
Курс доллара в банках
"ПриватБанк" – 37,60 – 38,20 грн
"Сбербанк" — 37,75 — 38,30 грн
"ПУМБ" – 37,80 – 38,40 грн
"УкрСиббанк" — 37,60 — 38,30 грн
"Укрэксимбанк" – 37,55 – 38,25 грн
Курс евро в банках
"ПриватБанк" – 40,95 – 41,95 грн
"Сбербанк" — 40,95 — 41,90 грн
"ПУМБ" – 41,30 – 42,00 грн
"УкрСиббанк" — 40,70 — 41,80 грн
"Укрэксимбанк" – 41,10 – 41,90 грн
Курс злотого в банках
"Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн
"ПУМБ" – 9,20 – 9,60 грн
"Укрэксимбанк" – 9,10 – 9,45 грн
"ПУМБ" – 9,20 – 9,60 грн
Ранее в НБУ предупредили, что задержка с предоставлением Украине внешней финансовой помощи ЕС и США, а также неопределенность сроков и объемов дальнейших поступлений в 2024 году могут негативно отразиться на валютном рынке и курсовой стабильности.
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