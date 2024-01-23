Курс доллара в Украине падает: эксперт сделал прогноз

Курс доллара в Украине снижается во второй половине января. Он может упасть на межбанке до 37 гривен в случае выделения нашему государству западной финансовой помощи. Однако на курс могут повлиять и другие факторы.

Об этом рассказал дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куренный.

По его словам, безналичный курс вряд ли упадет ниже уровня 37,00 гривен за доллар. В прогнозировании валютного курса немаловажную роль играют международные партнеры.

"В случае позывных новостей о финансовой поддержке со стороны стран-членов Европейского Союза и США шанс увидеть курс в 36,50-37,00 грн/доллар растет", – считает Куренный.

Он также добавил, что препятствием для снижения курса доллара могут стать такие факторы, как усиление импорта, изменение регулятором стратегии гибкого курса, если НБУ сочтет, что уровень 37,00 грн/доллар достаточен для укрепления национальной валюты. Влияние также может оказать закупка аграриями перед сезоном нефти, химии и т.д.

Кроме того, по мнению дилера, мы наблюдаем за довольно спокойным рынком и укреплением гривны. На валютные курсы и колебания оказывают влияние несколько факторов. В первую очередь сезонность, ведь в январе активность бизнеса снижается и оживляется в феврале.

"Во-вторых, блокировка границ фермерами соседних стран. Считаю, что после разблокирования польских пунктов пропуска увеличится нагрузка на валюту и произойдет прирост импорта в стране. Вероятно, это за собой повлечет курс доллара", — считает банкир.

Напомним, что в Украине продолжает дешеветь доллар, его стоимость к гривне уменьшилась за две последние недели на одну гривну, или на 2,5%.

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