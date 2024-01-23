Курс долара в Україні падає: експерт зробив прогноз

Безготівковий курс навряд чи впаде нижче рівня 37,00 гривень за долар.

Курс долара в Україні знижується у другій половині січня. Він може впасти на міжбанку до 37 гривень у разі виділення нашій державі західної фінансової допомоги. Проте на курс можуть вплинути й інші фактори.

Про це РБК-Україна розповів дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

За його словами, безготівковий курс навряд чи впаде нижче рівня 37,00 гривень за долар. У прогнозуванні валютного курсу важливу роль відіграють міжнародні партнери.

"У разі позивних новин про фінансову підтримку з боку країн-членів Європейського Союзу та США шанс побачити курс у 36,50-37,00 грн/долар зростає", - вважає Курінний.

Він також додав, що перешкодою для зниження курсу долара можуть стати такі фактори, як посилення імпорту, зміна регулятором стратегії гнучкого курсу, якщо НБУ вважатиме, що рівень 37,00 грн/долар є достатнім для зміцнення національної валюти. Вплив також може мати закупівля аграріями перед сезоном нафти, хімії тощо.

Крім того, на думку дилера, наразі ми спостерігаємо за доволі спокійним ринком та зміцненням гривні. На валютні курси та коливання впливають декілька факторів. У першу чергу, сезонність, адже в січні активність бізнесу знижується та пожвавлюється у лютому.

"По-друге, блокування кордонів фермерами сусідніх країн. Вважаю, що після розблокування польських пунктів пропуску збільшиться навантаження на валюту та відбудеться приріст імпорту в країні. Ймовірно, це за собою потягне курс долара", - вважає банкір.

Нагадаємо, що в Україні продовжує дешевшати долар, його вартість до гривні зменшилась за два останніх тижні на одну гривню, або на 2,5%.

Читайте також: