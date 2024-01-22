Курс валют: долар продовжує "валитися", купувати чи продавати

Євро за тиждень також подешевшало у продажу в середньому на 98 копійок. Що радять фінансові аналітики – читайте в щотижневому проєкті сайту ТСН.ua.

В Україні продовжує дешевшати долар, його вартість до гривні зменшилась за два останніх тижні на одну гривню, або на 2,5%, це немало для курсу валют за такий короткий термін. Тобто зараз на готівковому ринку американська валюта коштує стільки ж, скільки місяць тому.

У чому причина повернення ситуації "на круги своя", чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу на поточному тижні, з 22 по 28 січня;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Весь минулий тиждень долар дешевшав. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, за цей час середній курс знизився на 67 коп. у продажу (до 38,24 грн/долар) і на 60 коп. (до 37,58 грн/долар) у купівлі. Найнижчий курс продажу у банках склав 38,10 грн/долар, найвищий курс купівлі – 38 грн/долар.

Аналогічно поводив себе і курс євро: за тиждень євровалюта подешевшала у продажу в середньому на 98 коп. (до 41,77 грн/євро) і на 99 коп. у купівлі (до 41,01 грн/євро). Тобто наші експерти тиждень тому мали рацію, коли не радили купувати валюту, бо вона має ще подешевшати.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс продажу долара плавно зменшився з 38,85 до 38,15 грн/долар або на 70 коп. Курс купівлі був волатильним, тобто помітно коливався то вгору, то вниз, коливання склали 1,1 грн між мінімумом та максимумом, це від 36,90 до 38,10 грн/долар. У неділю, 21 січня, середній курс продажу склав 38,27 грн, курс купівлі – 37,50 грн/долар.

Середній курс євро у нелегалів плавно знижувався весь минулий тиждень як у купівлі, так і в продажу, причому спред, тобто різниця між курсами, майже не мінявся і становив 20-22 коп. У підсумку за тиждень євровалюта подешевшала у продажу на 95 коп., до 41,74 грн/євро, у купівлі на 92 коп., до 41,58 грн/євро.

Нацбанк продовжив зміцнювати гривню як до долара, так і до євро. На понеділок, 22 січня, регулятор встановив офіційний курс 37,52 грн/долар (-32 коп.) та 40,84 грн/євро (-55 коп.). Співвідношення долар/євро складає 1,09, як і тиждень тому.

На думку експертів, зниження курсу долара мало цілком ринкові причини, на відміну від подорожчання, яке почалось в останню декаду грудня минулого року.

"Місяць тому простежувались панічні настрої населення, підігріті спекулятивними чинниками, на яких продавцям валюти вдалось непогано заробити, – констатував Олександр Охріменко. – Зараз попит на валюту низький, як на міжбанківському ринку, так і на готівковому, а пропозиція висока. Це ринковий чинник, який призвів до помітного здешевлення валюти".

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Всі експерти вважають, що на поточному тижні і долар, і євро продовжать дешевшати. Різниця лише в оцінках темпу ревальвації (зміцнення) гривні.

Олександр Охріменко прогнозує, що наявні темпи ревальвації збережуться. Тобто, на його думку, долар може подешевшати за тиждень ще на 40-45 коп. Це означає, що курс продажу впаде помітно нижче за 38 грн, а курс купівлі знизиться майже до 37 грн/долар.

"Я не чекав, що долар так швидко подешевшає, але маємо те, що маємо. Попит на валюту низький, бо нема значного імпорту критичних енергоносіїв: газу, пального, нема поки ні пожвавлення безготівкового ринку, ні зростання попиту на готівковому, ні ознак того, що Нацбанк припинить щодня підтримувати рівновагу на ринку, – аргументував Олександр Охріменко. – Тобто низхідний тренд продовжиться. Єдиний серйозний ризик – затримка рішення про надання Україні фінансової допомоги з боку США, яка може змінити тренд на висхідний".

Андрій Шевчишин також зазначив, що готівкова гривня зміцнюється швидше, ніж безготівкова, і цей тренд продовжиться, адже знижується попит.

"Але головним гравцем на ринку залишається Національний банк, саме він визначає величину і динаміку курсу на безготівковому ринку, це опосередковано впливає на готівковий ринок, – наголосив експерт. – Якщо все залишиться так, як є, то за поточний тиждень курс продажу на готівковому ринку ще знизиться і наблизиться до 38 грн/долар".

Олег Пендзин вважає, що "дна" курсу практично досягнуто, долар може подешевшати за поточний тиждень лише на 5-10 коп. Але багато що залежить від зовнішніх чинників. На його думку, наразі маємо хитку рівновагу в очікуванні рішень наших західних партнерів щодо часу і обсягів фінансової допомоги Україні, які можуть бути прийняті до кінця поточного тижня.

"Можливі три сценарії: перший найменш ймовірний – допомоги не буде, його поки не обговорюватимемо, оптимістичний – позитивне рішення про допомогу приймуть уже в січні, це дасть поштовх до подальшого зміцнення гривні, і найбільш ймовірний, про нього детальніше, – аналізує Олег Пендзин. – А саме: якщо Сенат США знову відкладе прийняття рішення про макрофінансову допомогу Україні – курс долара піде вгору, якщо в ЄС повідомлять, як буде подолане вето Угорщини на надання нам допомоги – курс долара може ще піти вниз. Чекаємо розвитку подій".

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів різні.

Олександр Охріменко та Олег Пендзин підтвердили свої попередні прогнози.

Охріменко вважає, що валюта ще може подешевшати, тому радить проявити витримку, і без крайньої необхідності весь поточний тиждень не робити ніяких операцій з валютою: не купувати і не продавати.

Олег Пендзин наголосив: коли долар дешевшає, це робить ще більш вигідними гривневі депозити, які, до речі, продовжують залишатись прибутковішими, ніж вкладення у валютний кеш.

"Ті, хто придбав готівкові долари два-три тижні тому по курсу 39 гривень і більше, вже втратив приблизно гривню на кожному доларі і тепер чекатиме, доки американська валюта подорожчає принаймні до 40 гривень, аби повернути понесені збитки, це не менше, ніж півроку. А ті, хто тримав гроші на гривневому депозиті, за цей час заробили у середньому 0,5% річних або приблизно 20-22 коп. на кожних 39 гривнях, еквівалентних одному долару", – підрахував Олег Пендзин.

А от Андрій Шевчишин, зазначив, що довготермінове інвестування у валюту вважається найменш ризикованим на випадок різкого зниження курсу гривні. Тому він радить зараз купувати долари, які дешевшають.

"Йде війна, девальваційні очікування гривні залишаються, – говорить експерт. – Зараз попит на валюту низький, тому є вибір банківських установ, де курс найбільш вигідний. Той, хто моніторить ринок, зможе заощадити зараз і заробити у майбутньому".

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