МЗС Литви - про загрозу нападу Росії: "Відчуваємо холод війни на нашій шиї"

Якщо Україна не зупинить Росію, вона піде далі, вважають в МЗС Литви.
У Міністерстві закордонних справ Литви серйозно сприймають загрозу нападу Росію на країни Балтії.
Про це сказав міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса перед початком зустрічі очільників МЗС країн ЄС у Брюсселі.
"Якщо їй (Україні - ред.) це не вдасться (стримати російську агресію - ред.), ви повинні бути готові відповісти на питання, хто тоді буде стримувати Росію. Зараз ми відчуваємо війну близько до нас, ми розуміємо, що якщо Росію не зупинити в Україні, вона може продовжити свою агресію, і тоді наступними будуть країни Балтії", - зазначив він.
Він висловив сподівання, що це може бути достатнім сигналом партнерам в Європі в НАТО, що "ми повинні сприймати це серйозно".
"Саме тому ми відчуваємо холод війни на нашій шиї", - підсумував очільник МЗС Литви.
Нагадаємо, президент Литви Науседа вважає, що союзники не мають зволікаюти, а активніше озброювати Україну.
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