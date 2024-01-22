МЗС Литви - про загрозу нападу Росії: "Відчуваємо холод війни на нашій шиї"

Якщо Україна не зупинить Росію, вона піде далі, вважають в МЗС Литви.

У Міністерстві закордонних справ Литви серйозно сприймають загрозу нападу Росію на країни Балтії.

Про це сказав міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса перед початком зустрічі очільників МЗС країн ЄС у Брюсселі.

"Якщо їй (Україні - ред.) це не вдасться (стримати російську агресію - ред.), ви повинні бути готові відповісти на питання, хто тоді буде стримувати Росію. Зараз ми відчуваємо війну близько до нас, ми розуміємо, що якщо Росію не зупинити в Україні, вона може продовжити свою агресію, і тоді наступними будуть країни Балтії", - зазначив він.

Він висловив сподівання, що це може бути достатнім сигналом партнерам в Європі в НАТО, що "ми повинні сприймати це серйозно".

"Саме тому ми відчуваємо холод війни на нашій шиї", - підсумував очільник МЗС Литви.

Нагадаємо, президент Литви Науседа вважає, що союзники не мають зволікаюти, а активніше озброювати Україну.

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