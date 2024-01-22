МИД Литвы — об угрозе нападения России: "Испытываем холод войны на нашей шее"

Если Украина не остановит Россию, она пойдет дальше, считают в МИДе Литвы.

В Министерстве иностранных дел Литвы серьезно воспринимают угрозу нападения Россию на страны Балтии.

Об этом сказал министра иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Если ей (Украина – ред.) это не удастся (сдержать российскую агрессию – ред.), вы должны быть готовы ответить на вопрос, кто тогда будет сдерживать Россию. Сейчас мы чувствуем войну близко к нам, мы понимаем, что если Россию не остановить в Украине, она может продлить свою агрессию, и тогда следующими будут страны Балтии", — отметил он.

Он выразил надежду, что это может стать достаточным сигналом партнерам в Европе в НАТО, что "мы должны воспринимать это серьезно".

"Именно поэтому мы чувствуем холод войны на нашей шее", — подытожил глава МИД Литвы.

Напомним, президент Литвы Науседа считает, что у союзников нет медлить, а активнее вооружать Украину.

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