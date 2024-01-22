Курс валют: доллар продолжает "валиться", покупать или продавать

Евро за неделю также подешевело в продаже в среднем на 98 копеек. Что рекомендуют финансовые аналитики – читайте в еженедельном проекте сайта ТСН.ua.

В Украине продолжает дешеветь доллар, его стоимость до гривны уменьшилась за две последние недели на одну гривну, или на 2,5%, это немало для курса валют за столь короткий срок. То есть сейчас на наличном рынке американская валюта стоит столько же, сколько месяц назад.

В чем причина возвращения ситуации "на круги своя", чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса на текущей неделе, с 22 по 28 января;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

Всю прошлую неделю доллар дешевел. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, за это время средний курс снизился на 67 коп. в продаже (до 38,24 грн/доллар) и на 60 коп. (до 37,58 грн/доллар) по покупке. Самый низкий курс продажи в банках составил 38,10 грн/доллар, самый высокий курс покупки – 38 грн/доллар.

Аналогично вел себя и курс евро: за неделю евровалюта подешевела в продаже в среднем на 98 коп. (до 41,77 грн/евро) и на 99 коп. в покупке (до 41,01 грн/евро). То есть наши эксперты неделю назад были правы, когда не советовали покупать валюту, потому что она должна еще подешеветь.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, средний курс продажи доллара плавно уменьшился с 38,85 до 38,15 грн/доллар или на 70 коп. Курс покупки был волатильным, то есть заметно колебался то вверх, то вниз, колебания составили 1,1 грн между минимумом и максимумом, это от 36,90 до 38,10 грн/доллар. В воскресенье, 21 января, средний курс продаж составил 38,27 грн, курс покупки – 37,50 грн/доллар.

Средний курс евро у нелегалов плавно снижался всю прошлую неделю как в покупке, так и в продаже, причем спред, то есть разница между курсами, почти не менялся и составлял 20–22 коп. В итоге за неделю евровалюта подешевела в продаже на 95 коп. до 41,74 грн/евро, в покупке на 92 коп. до 41,58 грн/евро.

Нацбанк продолжил укреплять гривну как к доллару, так и евро. На понедельник, 22 января, регулятор установил официальный курс 37,52 грн/доллар (-32 коп.) и 40,84 грн/евро (-55 коп.). Соотношение доллар/евро составляет 1,09, как и неделю назад.

По мнению экспертов, снижение курса доллара имело вполне рыночные причины, в отличие от начавшегося в последнюю декаду декабря прошлого года подорожания.

"Месяц назад прослеживались панические настроения населения, подогретые спекулятивными факторами, на которых продавцам валюты удалось неплохо заработать, – констатировал Александр Охрименко. – Сейчас спрос на валюту низкий, как на межбанковском рынке, так и на наличном, а предложение высокое. Это и привело к заметному удешевлению валюты".

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Все эксперты считают, что на текущей неделе и доллар, и евро продолжат дешеветь. Разница лишь в оценках темпа ревальвации (укрепления) гривны.

Александр Охрименко прогнозирует, что имеющиеся темпы ревальвации сохранятся. То есть, по его мнению, доллар может подешеветь через неделю еще на 40-45 коп. Это означает, что курс продажи упадет заметно ниже 38 грн, а курс покупки снизится почти до 37 грн/доллар.

"Я не ожидал, что доллар так быстро подешевеет, но есть то, что имеем. Спрос на валюту низкий, потому что нет значительного импорта критических энергоносителей: газа, горючего, нет пока ни оживления безналичного рынка, ни роста спроса на наличном, ни признаков того, что Нацбанк прекратит ежедневно поддерживать равновесие на рынке, – аргументировал Александр Охрименко. – То есть нисходящий тренд продолжится. Единственный серьезный риск – задержка решения о предоставлении Украине финансовой помощи со стороны США, которая может изменить тренд на восходящий".

Андрей Шевчишин также отметил, что наличная гривня укрепляется быстрее безналичной, и этот тренд продолжится, ведь снижается спрос.

"Но главным игроком на рынке остается Национальный банк, именно он определяет величину и динамику курса на безналичном рынке, это косвенно влияет на наличный рынок, – подчеркнул эксперт. – Если все останется так, как есть, то за текущую неделю курс продажи на наличном рынке еще снизится и приблизится к 38 грн/доллар".

Олег Пендзин считает, что "дна" курса практически достигнуто, доллар может подешеветь за текущую неделю всего на 5-10 коп. Но многое зависит от внешних факторов. По его мнению, сейчас имеем шаткое равновесие в ожидании решений наших западных партнеров относительно времени и объемов финансовой помощи Украине, которые могут быть приняты до конца текущей недели.

"Возможны три сценария: первый наименее вероятный – помощи не будет, его пока не будем обсуждать, оптимистичный – положительное решение о помощи примут уже в январе, это даст толчок к дальнейшему укреплению гривни, и наиболее вероятный, о нем подробнее, – анализирует Олег Пендзин. – А именно: если Сенат США снова отложит принятие решения о макрофинансовой помощи Украине – курс доллара пойдет вверх, если в ЕС сообщат, как будет преодолено вето Венгрии на оказание нам помощи – курс доллара может еще пойти вниз. Ждем развития событий".

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов разные.

Александр Охрименко и Олег Пендзин подтвердили свои предварительные прогнозы.

Охрименко считает, что валюта еще может подешеветь, поэтому советует проявить выдержку и без крайней необходимости всю текущую неделю не делать никаких сделок с валютой: не покупать и не продавать.

Олег Пендзин подчеркнул: когда доллар дешевеет, это делает еще более выгодными гривневые депозиты, которые, кстати, продолжают оставаться более прибыльными, чем вложения в валютный кэш.

"Те, кто приобрел наличные доллары две-три недели назад по курсу 39 гривен и больше, уже потерял примерно гривну на каждом долларе и теперь будет ждать, пока американская валюта подорожает по крайней мере до 40 гривен, чтобы вернуть понесенные убытки, это не менее полугода "А те, кто держал деньги на гривневом депозите, за это время заработали в среднем 0,5% годовых или примерно 20-22 коп. на каждых 39 гривнах, эквивалентных одному доллару", — подсчитал Олег Пендзин.

А вот Андрей Шевчишин отметил, что долгосрочное инвестирование в валюту считается наименее рискованным на случай резкого снижения курса гривны. Поэтому он советует сейчас покупать дешевеющие доллары.

"Идет война, девальвационные ожидания гривны остаются, – говорит эксперт. – Сейчас спрос на валюту низкий, поэтому есть выбор банковских учреждений, где курс наиболее выгоден. Тот, кто мониторит рынок, сможет сэкономить сейчас и заработать в будущем".

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