Чи з'являться солдати Британії на війні в Україні – Пристайко відповів

Британія, як і кожна демократична держава, розраховує, аби її солдатам не довелося брати участь у воєнних діях, особливо, коли йдеться про іншу країну.

Про це дипломат Вадим Пристайко розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Для Британії мрія, щоб цього не сталося, як і в кожній демократичній державі. Незважаючи на те, що Путін заявляє. що вони всі плетуть плани проти нього, перевести демократичну ліберальну країну на шлях війни, на протистояння, посилати своїх дочок і синів – це дуже складне рішення. Я далеко не виключаю цього моменту. Коли ми говоримо, чомусь маємо на увазі піхотинців. Не забувайте будь ласка, що є десантники, які висадилися 2020 року (під час спільних навчань "Об'єднані зусилля-2020" - ред.), є військовий корабель, який вже пройшов через води, які Росія чомусь вважає своїми. Це тільки ця країна, більше ніхто цього не зробив", - зазначив дипломат.

За словами Пристайка, у своїх розмовах у Великій Британії, наприклад на інтерв'ю, коли там був хтось з британських політиків, вони казали – нам треба допомагати Україні, головне, щоб наші солдати не були послані туди воювати.

"Я їм завжди казав відкрито – це неправильний аргумент. Ви забиваєте політичний "цвях", який вам буде дуже важко витягти. Ви зараз говорите своєму народові, що "ми ніколи-ніколи-ніколи не пошлемо". Може так статися, що вам доведеться це зробити. Я казав навіть, коли це станеться – коли ваші колеги, медіа, покажуть, що відбувається в Україні – трупи людей, розвалини. Як довго британська система, народ, буде це терпіти і толерувати? Як скоро станеться, що політики британські мають приймати складні рішення і думати, як допомогти Україні?", - резюмував Вадим Пристайко.

Нагадаємо, Пристайко назвав один із важливих пунктів безпекової угоди між Україною та Британією.

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