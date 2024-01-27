Курс доллара в феврале: что будет с валютой в Украине

Пока трудно определить все обстоятельства, которые могут повлиять на валютный рынок в феврале.

Ситуация на валютном рынке в феврале 2024 года, по всем признакам, не претерпит существенных изменений — она будет мало чем отличаться от второй половины января.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал Тарас Лесовой, глава департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил Лесовой, реализация стратегии НБУ "управляемой гибкости" вместе с минимизацией межкурсовой разницы будет влиять на рынок в феврале.

"Этот фактор можно считать или самым главным, или же системным. Ведь политика НБУ на дальнейшую либерализацию рынка не изменилась: с одной стороны будет продолжаться "ласковое" вмешательство на межбанк путем валютных интервенций, объем которых может зависеть от уровня спроса", — сказал банкир.

По его мнению, НБУ по-прежнему будет держать руку на пульсе спроса, пытаясь достичь равновесия.

"Мы предполагаем, что объем валютных вливаний на межбанк будет в пределах, так сказать, ежемесячного бюджета — до 2,5-3 млрд долларов. Однако в случае необходимости регулятор будет действовать более гибко, увеличивая интервенции до 800-900 млн долларов в неделю ", – прогнозирует банкир.

Курсовые коридоры в феврале будут следующими:

на межбанке они будут в пределах 37-39 грн/доллар и 40,5-42,5 грн/евро.

на наличном рынке – 37,5-39,5 грн/доллар и 40-43 грн/евро

Ранее в НБУ предупредили, что задержка с предоставлением Украине внешней финансовой помощи ЕС и США, а также неопределенность сроков и объемов дальнейших поступлений в 2024 году могут негативно отразиться на валютном рынке и курсовой стабильности.

Читайте также: