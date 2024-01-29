Тарифы на электричество возрастут: когда и насколько

Тарифы на электричество возрастут вдвое уже в этом году.

Об этом рассказал член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью "Телеграфу".

"Нам нужна политическая воля для непростого и непопулярного шага – отпустить и либерализовать тарифы на электроэнергию для населения. Сегодня у нас две государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" по году дотируют население где-то на 120 миллиардов гривен. Чуть менее 100 миллиардов – это "Энергоатом", где-то около 25 миллиардов — это "Укргидроэнерго". Фактически каждого без исключения украинца дотируют эти две государственные компании. Рыночная цена на электроэнергию достигает от 5 до 6 гривен за киловатт-час, и это без учета тарифа на диспетчеризацию и доставку. Тариф для населения за потребленную электроэнергию — 2 гривны 64 копейки, а к середине прошлого года был вдвое меньше. То есть субсидирование этими двумя компаниями было еще больше", — объяснил он.

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Отвечая на вопрос, когда ожидать повышения цены на электричество и до какого уровня, Нагорняк заявил, что, по его мнению, к этому решению нас уже подталкивают наши партнеры.

"Мы хорошо помним публичное письмо Белого Дома к украинским властям с перечнем реформ, которые Украине желательно выполнить для того, чтобы и дальше получать и финансовую, и военную помощь от Соединенных Штатов. Это письмо пришло в сентябре 2023-го, и среди перечня реформ были также изменения сектора энергетики — либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию. И для населения, и для коммунальных предприятий. По этой реформе отведен дедлайн 12 месяцев, то есть она должна быть завершена до сентября 2024. Конечно, мы не знаем, как это будет на практике, но краткосрочные реформы из этого списка были выполнены без опозданий. В частности, увеличение количества детективов НАБУ, расширение их полномочий и т.д." , - отметил он.

Сергей Нагорняк также рассказал, каким будет новый тариф на электричество.

"Можно говорить, что цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр. То есть будет чуть меньше 6 гривен. Впрочем, важно оставить субсидирование для тех категорий лиц, которые не имеют возможности платить. Государство вместе с нашими партнерами должны в таком случае подставить плечо людям! Но мы должны понимать, что государство не может дотировать всех без исключения", – объяснил член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Ранее украинцам назвали "правильный" тариф на электроэнергию.