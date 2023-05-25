Украинцам назвали "правильный" тариф на электроэнергию

Тариф на электрическую энергию в Украине могут вскоре пересмотреть в сторону повышения. Возможно, тариф поднимут на 20–30%. Ситуация на рынке электроэнергии в Украине остается сложной: внутренний спрос еще полностью не восстановился, а в энергосистеме сохраняется значительный профицит.

Согласно заявлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рыночный тариф на электроэнергию для населения должен составлять 5,5 гривны за киловатт-час.

Эта информация была предоставлена в ответ на запрос ExPro.

Сейчас тариф на электроэнергию для населения покрывает, как выяснилось, более четверти затрат на производство, доставку потребителям и налоги. Рыночная стоимость электроэнергии состоит из нескольких компонентов.

Среди них: средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке в сутки вперед — в апреле тариф составлял 2,81 грн/кВт∙ч, и это без учета налога.

Кроме того, есть тариф на услуги по передаче и распределению электроэнергии — 0,43 грн/кВт∙ч и 1,32 грн/кВт∙ч без учета НДС соответственно.

Вдобавок ко всему добавляется тариф на услуги поставщика универсальных услуг, который составляет 0,115 грн/кВт∙ч без учета НДС. Все эти величины подлежат налогообложению НДС (20%).

Из всего этого следует, что рыночный тариф на электроэнергию составляет 5,5 гривны за киловатт-час для населения. В то время сейчас, для потребителей, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, тариф составляет 1,44 грн/кВт-ч, а потребителям свыше 250 кВт-ч в месяц тариф составляет 1,68 грн/кВт-ч.

Когда повысят тариф для бытовых потребителей

В Украине уже с 1 июня может подорожать электроэнергия. Если тарифы на электроэнергию в Украине вырастут до 2,88 грн/кВт/ч, это увеличит сумму в платежке на 200-300 грн. Сейчас энергокомпании работают с убытками, поскольку ни у них, ни у государства нет других источников, позволяющих восстановить энергосистему. Повышение тарифов позволит увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также осуществлять аварийные и восстановительные работы.

Кроме того, Нацкомиссия направила письмо правительству, в котором инициирован вопрос введения порядка защиты уязвимых потребителей электрической энергии. Регулятор предлагает, чтобы правительство урегулировало вопросы защиты уязвимых потребителей электроэнергии с помощью:

определение категорий уязвимых потребителей по определенным признакам

внедрение механизмов учета, мониторинга и контроля за принадлежностью потребителей к категории уязвимых

принятие специальных мер защиты от отключения электроэнергии у уязвимых потребителей с целью удовлетворения потребностей таких потребителей в электрической энергии в течение определенных периодов

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