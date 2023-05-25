У России нет шансов выиграть войну против Украины — генерал США

Все может решиться на поле боя или за столом переговоров.

У России нет никаких шансов победить Украину, а ее планы оккупировать Донецкую и Луганскую области недостижимы.

Такое мнение высказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Билли.

"Любое завершение войны происходит за столом переговоров. Но мы понимаем, что эту войну Россия не выиграет. Все цели, которые ставили перед собой россияне, растворились в воздухе. Возможно, у Путина (российского диктатора Владимира Путина – ред.) сейчас цель". захватить Донецкую и Луганскую области, но эти цели недостижимы. А стратегические цели Украины — освободить все свои оккупированные территории", — заявил Милли.

Он отметил, что Россия завела на территорию Украины несколько сот тысяч своих войск, поэтому деоккупация Украины от захватчиков займет некоторое время.

Милли заявил, что все может решиться на поле боя, однако может быть такой вариант, когда стороны решат сесть за стол переговоров и договариваться.

Генерал добавил, что США и союзники будут поддерживать Украину до наступления одного из таких сценариев.

Напомним, ранее Марк Милли заявлял, что F-16 Украине передают в значительной степени для обеспечения контроля над воздушным пространством.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден официально объявил о смене главы Объединенного комитета начальников штабов США. Место Марка Милли займет генерал Чарльз Браун.

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