Заменит генерала Милли: Байден назвал следующего главу генштаба США

Президент США поблагодарил Марка Милли и его семью за службу стране в течение длительного времени.

Президент США Джо Байден официально объявил о смене главы генерального штаба США. Место Марка Милли займет генерал Чарльз Браун.

Об этом Байден заявил во время выступления.

Джо Байден поблагодарил Марка Милли и его семью за службу США в течение длительного времени.

"В должности главы ты провел наших военных через сложнейшую обстановку в сфере безопасности, с которой мир сталкивался за долгое время. Мы укрепили наши альянсы от НАТО до Индо-Тихоокеанского региона и создали новые партнерства", — отметил он.

Байден также уточнил, что рассчитывает продолжить сотрудничество с Милли после того, как тот перестанет быть главой генштаба США.

Марк Милли занимал должность главы Объединенного комитета начальников штабов США с 2019 года.

Что известно о Чарльзе Брауне

Чарльз Браун родился в 1962 году. Он является 22-м начальником штаба Военно-воздушных сил США, пишет "РБК-Украина".

Браун начал свою военную службу как командирский летчик, налетав более 3000 часов и 130 боевых часов.

Белый дом заявлял, что генерал Браун сыграл важную роль в оказании военной помощи Украине и имеет опыт налаживания отношений между США и Китаем.

Ранее он также исполнял обязанности командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами, командующего авиацией Индо-Тихоокеанского командования Соединенных Штатов и исполнительного директора штаба боевых операций Тихоокеанского региона.

26 июля 2018 года ему присвоили звание генерала США.

Напомним, 25 мая Марк Милли заявил на брифинге, что Россия не сможет одержать победу в войне против Украины. Ее планы по оккупации Донецкой и Луганской областей недостижимы. Генерал США уточнил, что сейчас на территории Украины несколько сотен тысяч войск РФ. Поэтому добиться деоккупации можно, но не в ближайшей перспективе.