Сможет ли Россия одержать победу в войне против Украины: генерал США дал четкий ответ

Марк Милли уточнил, что сейчас на территории Украины несколько сот тысяч войск РФ, поэтому добиться деоккупации можно, но не в ближайшей перспективе.

Россия не сможет одержать победу в войне против Украины. Ее планы по оккупации Донецкой и Луганской областей недостижимы.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли на брифинге, передает РБК-Украина.

"Любое завершение войны происходит за столом переговоров. Но мы понимаем, что эту войну Россия не выиграет. Все цели, которые ставили перед собой россияне, растворились в воздухе. Возможно, у Путина сейчас цель захватить Донецкую и Луганскую области, но эти цели недостижимы. А стратегические цели Украины — освободить все свои оккупированные территории", — заявил Милли.

Генерал США уточнил, что сейчас на территории Украины несколько сотен тысяч войск РФ. Поэтому добиться деоккупации можно, но не в ближайшей перспективе.

По словам Марка Милли, битва будет продолжаться, но в какой-то момент стороны придут к решениям за столом переговоров. "Или все решится на поле боя", – добавил он.

В то же время, Милли подчеркнул, что до наступления одного из этих сценариев США вместе с союзниками продолжат устойчиво помогать Украине.

Напомним, как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, участники встречи в формате "Рамштайн" 25 мая сосредоточатся на помощи Украине еще больше защитить небо.